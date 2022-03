Covid oggi Italia, 36.429 contagi e 214 morti: bollettino 2 marzo (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – Sono 36.429 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 2 marzo 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 214 morti. Effettuati 415.288 tamponi, indice di positività all’8,77%. DATI E NUMERI Covid DELLE REGIONI VENETO – Sono 3.434 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 marzo in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 7 morti. In calo i ricoveri: – 29 rispetto a ieri i pazienti attualmente positivi in area non critica e -5 i pazienti attualmente positivi in terapia ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – Sono 36.429 i nuovida Coronavirus in, 22022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 214. Effettuati 415.288 tamponi, indice di positività all’8,77%. DATI E NUMERIDELLE REGIONI VENETO – Sono 3.434 i nuovida coronavirusin Veneto, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 7. In calo i ricoveri: – 29 rispetto a ieri i pazienti attualmente positivi in area non critica e -5 i pazienti attualmente positivi in terapia ...

