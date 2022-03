Covid oggi Fvg, 585 contagi e 6 morti: bollettino 2 marzo (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – Sono 585 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 marzo in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 6 morti. Su 5.554 tamponi molecolari sono stati rilevati 266 nuovi casi, con una percentuale di positività del 4,79%. Sono inoltre 5.184 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 319 casi (6,15%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 16, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 191. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella 40-49 (19,66%), seguita da quella 50-59 (15,73%) e da quella 30-39 anni (14,53%). Nella ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – Sono 585 i nuovida coronavirusin Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 6. Su 5.554 tamponi molecolari sono stati rilevati 266 nuovi casi, con una percentuale di positività del 4,79%. Sono inoltre 5.184 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 319 casi (6,15%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 16, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 191. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella 40-49 (19,66%), seguita da quella 50-59 (15,73%) e da quella 30-39 anni (14,53%). Nella ...

