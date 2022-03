Covid oggi Emilia Romagna, 2.421 contagi e 21 morti: bollettino 2 marzo (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – Sono 2.421 i nuovi contagi da Coronavirus registrati oggi, 2 marzo 2022, in Emilia-Romagna su un totale di 19.283 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 10.286 molecolari e 8.997 test antigenici rapidi. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Si registrano 21 decessi. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono 63 (-2 rispetto a ieri, pari al -3,1%), l’età media è di 61,8 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.276 (-76 rispetto a ieri, -5,6%), età media 74,9 anni. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 12,5%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – Sono 2.421 i nuovida Coronavirus registrati, 22022, insu un totale di 19.283 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 10.286 molecolari e 8.997 test antigenici rapidi. Lo riferisce ilcon i datidella Regione. Si registrano 21 decessi. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono 63 (-2 rispetto a ieri, pari al -3,1%), l’età media è di 61,8 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti, sono 1.276 (-76 rispetto a ieri, -5,6%), età media 74,9 anni. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 12,5%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-. Alle ore 14 sono state ...

