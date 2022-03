Covid oggi Calabria, 1.566 contagi e 6 morti: bollettino 2 marzo (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – Sono 1.566 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 marzo in Calabria, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 6 morti con il totale dei decessi da inizio pandemia sale a 2.106. I nuovi casi sono stati individuati su 10.057 tamponi effettuati. Sono +2.249 i guariti. Il bollettino, inoltre, registra -689 attualmente positivi, -7 ricoveri (per un totale di 277) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 17). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – Sono 1.566 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 6con il totale dei decessi da inizio pandemia sale a 2.106. I nuovi casi sono stati individuati su 10.057 tamponi effettuati. Sono +2.249 i guariti. Il, inoltre, registra -689 attualmente positivi, -7 ricoveri (per un totale di 277) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 17). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

