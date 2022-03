Covid oggi Basilicata, 410 contagi e 1 decesso: bollettino 2 marzo (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – In Basilicata sono 410 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 2 marzo, su un totale di 2.730 tamponi (molecolari e antigenici), e si registra 1 decesso per Covid-19. Sono i numeri del bollettino regionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. La persona deceduta risiedeva a Ruoti. Sono state registrate 503 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 96 di cui 3 (+2) in terapia intensiva: 56 (di cui 2 in TI) nell’ospedale di Potenza; 40 (di cui 1 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 19.500. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 773 somministrazioni. Finora 467.255 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,5 per cento della ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – Insono 410 i nuovida coronavirus, 2, su un totale di 2.730 tamponi (molecolari e antigenici), e si registra 1per-19. Sono i numeri delregionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. La persona deceduta risiedeva a Ruoti. Sono state registrate 503 guarigioni. I ricoverati per-19 sono 96 di cui 3 (+2) in terapia intensiva: 56 (di cui 2 in TI) nell’ospedale di Potenza; 40 (di cui 1 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti insono circa 19.500. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 773 somministrazioni. Finora 467.255 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,5 per cento della ...

Advertising

DSantanche : L’Italia è tra i primi posti al mondo per mortalità da #Covid. il Governo ammetta fallimento #greenpass. Una misura… - Adnkronos : #CovidItalia, Ricciardi: “Tornerà in autunno”. #ultimora - fattoquotidiano : IL BOLLETTINO COVID DI OGGI In calo i ricoverati: sotto quota 10mila pazienti nei reparti ordinari - JJ1897JJ : RT @lllll66099563: A luglio 2020 quando in tutta Italia c’era 1 morto,112 casi e 39 terapie intensive in tutta Italia il Covid occupava le… - MariaRitaMilesi : Una mia parente oggi mi ha detto che tutti questi ucraini sfollati non vaccinati ci porteranno il covid ?? A parte c… -