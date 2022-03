Covid: oggi al Senato fiducia su decreto legge obbligo vaccino over 50 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - Inizierà alle 11 l'esame nell'Aula del Senato del decreto legge che prevede l'obbligo di vaccino anti-Covid per gli over 50, sul quale il Governo porrà la questione di fiducia come annunciato durante la riunione della Conferenza dei capigruppo. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - Inizierà alle 11 l'esame nell'Aula deldelche prevede l'dianti-per gli50, sul quale il Gno porrà la questione dicome annunciato durante la riunione della Conferenza dei capigruppo.

