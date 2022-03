Covid, le news. Agenas: Calo reparti occupati a 16%, un anno fa al 25%. LIVE (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sono 46.631 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Tasso di positività all'8,8%. Il trend di decrescita dei casi è costante. Tuttavia il numero dei casi è ancora abbastanza elevato ed è dunque ancora necessaria prudenza, perchè nuove filiere di contagio possono nuovamente innescarsi. La guerra in Ucraina potrebbe infatti rappresentare anche una 'miccia' per una nuova ed imprevedibile fase epidemica di Covid-19 in quel Paese, con rischi anche per il resto dell'Europa Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sono 46.631 i nuovi contagi danelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Tasso di positività all'8,8%. Il trend di decrescita dei casi è costante. Tuttavia il numero dei casi è ancora abbastanza elevato ed è dunque ancora necessaria prudenza, perchè nuove filiere di contagio possono nuovamente innescarsi. La guerra in Ucraina potrebbe infatti rappresentare anche una 'miccia' per una nuova ed imprevedibile fase epidemica di-19 in quel Paese, con rischi anche per il resto dell'Europa

