Covid Italia, Ricciardi: "Costante miglioramento ma milioni ancora senza vaccino" (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – La situazione Covid in Italia "è in continuo miglioramento perché la grande campagna vaccinale e altre misure comportamentali, come il Green pass, stanno riducendo enormemente la circolazione del virus. Però ci sono ancora milioni di persone non vaccinate e circa 8 milioni persone che devono fare la terza dose. Quindi bisogna continuare a tenere alta la guardia e non abbassarla, perché di fatto i virus respiratori sono sempre in circolazione". Lo dice a Rai Radio1, ospite del programma 'In Vivavoce', Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza. Come sta andando la somministrazione del vaccino Novavax? "Bene anche se è appena cominciata". Si dice che questo vaccino possa convincere coloro ...

