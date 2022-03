Covid Italia, Ricciardi: “Costante miglioramento ma milioni ancora senza vaccino” (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – La situazione Covid in Italia “è in continuo miglioramento perché la grande campagna vaccinale e altre misure comportamentali, come il Green pass, stanno riducendo enormemente la circolazione del virus. Però ci sono ancora milioni di persone non vaccinate e circa 8 milioni persone che devono fare la terza dose. Quindi bisogna continuare a tenere alta la guardia e non abbassarla, perché di fatto i virus respiratori sono sempre in circolazione”. Lo dice a Rai Radio1, ospite del programma ‘In Vivavoce’, Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza. Come sta andando la somministrazione del vaccino Novavax? “Bene anche se è appena cominciata”. Si dice che questo vaccino possa convincere coloro ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – La situazionein“è in continuoperché la grande campagna vaccinale e altre misure comportamentali, come il Green pass, stanno riducendo enormemente la circolazione del virus. Però ci sonodi persone non vaccinate e circa 8persone che devono fare la terza dose. Quindi bisogna continuare a tenere alta la guardia e non abbassarla, perché di fatto i virus respiratori sono sempre in circolazione”. Lo dice a Rai Radio1, ospite del programma ‘In Vivavoce’, Walter, consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza. Come sta andando la somministrazione delNovavax? “Bene anche se è appena cominciata”. Si dice che questopossa convincere coloro ...

Advertising

borghi_claudio : Ricordo che tra tutti i problemi che abbiamo quello del TERZO stato di emergenza è l'ultimo. Questo serve per la pr… - DSantanche : L’Italia è tra i primi posti al mondo per mortalità da #Covid. il Governo ammetta fallimento #greenpass. Una misura… - Adnkronos : #CovidItalia, Ricciardi: “Tornerà in autunno”. #ultimora - latenightmary : Emergenza profughi: dai tamponi, ai vaccini, agli ex hotel Covid, ecco come l'Italia prepara l’accoglienza. Numeri… - AssiElena : RT @lllll66099563: A luglio 2020 quando in tutta Italia c’era 1 morto,112 casi e 39 terapie intensive in tutta Italia il Covid occupava le… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Covid, prosegue il calo dei ricoveri: occupazione intensive ferme al 7% In Italia scende al 16% ( - 1% in 24 ore) la percentuale di posti letto in area non critica occupati da pazienti Covid, valore che esattamente un anno fa toccava il 30%. L'occupazione delle intensive ...

American Airlines punta su Fiumicino per l'estate 2022 "Gli Stati Uniti rappresentano il principale mercato intercontinentale per Roma e per l'Italia ed il primo che torna a registrare un'offerta in linea ai livelli pre - COVID - ha aggiunto - Tale ...

Covid, ultime news. Calano i ricoveri ordinari (-502) e le intensive (-27), 214 morti Sky Tg24 Ucraina, Legambiente: dipendenza da gas russo ha intralciato la diplomazia "Se gli Stati dell’Ue non fossero stati così dipendenti dalle forniture di idrocarburi da parte di Mosca, probabilmente avrebbero avuto maggiori chance di fermare l’escalation del conflitto". Lo dice ...

Covid, in Sicilia 3.450 nuovi casi e 36 ecessi PALERMO (ITALPRESS) – In discesa in Sicilia il numero dei nuovi contagiati. Secondo il bollettino quotidiano reso noto dal Ministero della Salute, i nuovi positivi rilevati oggi sono 3.450, in calo ri ...

Inscende al 16% ( - 1% in 24 ore) la percentuale di posti letto in area non critica occupati da pazienti, valore che esattamente un anno fa toccava il 30%. L'occupazione delle intensive ..."Gli Stati Uniti rappresentano il principale mercato intercontinentale per Roma e per l'ed il primo che torna a registrare un'offerta in linea ai livelli pre -- ha aggiunto - Tale ..."Se gli Stati dell’Ue non fossero stati così dipendenti dalle forniture di idrocarburi da parte di Mosca, probabilmente avrebbero avuto maggiori chance di fermare l’escalation del conflitto". Lo dice ...PALERMO (ITALPRESS) – In discesa in Sicilia il numero dei nuovi contagiati. Secondo il bollettino quotidiano reso noto dal Ministero della Salute, i nuovi positivi rilevati oggi sono 3.450, in calo ri ...