Covid, continua la discesa: nessun nuovo caso in 33 paesi, ma sono in calo ovunque – La mappa (Di mercoledì 2 marzo 2022) Bergamo. sono 2.043 i nuovi casi Covid rilevati in provincia di Bergamo nella settimana dal 23 febbraio all’1 marzo, per un’incidenza pari a 1,82 nuovi casi ogni centomila abitanti: erano 251 la scorsa settimana, 366 due settimane fa, 624 tre settimane or sono, 1.147 un mese fa ed infine 1.708 cinque settimane fa. Anche questa settimana, sottolineano Alberto Zucchi, Elvira Beato, Roberta Ciampichini, Giacomo Crotti – Servizio Epidemiologico Aziendale di Ats Bergamo, i dati di incidenza confermano il trend di decremento iniziato da almeno cinque settimane, sia pur evidenziando un fisiologico lieve rallentamento nella discesa. Lo scostamento rispetto alla precedente settimana è pari a -773 nuovi casi assoluti, pari a -27,5%. Nella settimana osservata, la media settimanale dei casi incidenti scende ulteriormente ed è pari ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 2 marzo 2022) Bergamo.2.043 i nuovi casirilevati in provincia di Bergamo nella settimana dal 23 febbraio all’1 marzo, per un’incidenza pari a 1,82 nuovi casi ogni centomila abitanti: erano 251 la scorsa settimana, 366 due settimane fa, 624 tre settimane or, 1.147 un mese fa ed infine 1.708 cinque settimane fa. Anche questa settimana, sottolineano Alberto Zucchi, Elvira Beato, Roberta Ciampichini, Giacomo Crotti – Servizio Epidemiologico Aziendale di Ats Bergamo, i dati di incidenza confermano il trend di decremento iniziato da almeno cinque settimane, sia pur evidenziando un fisiologico lieve rallentamento nella. Lo scostamento rispetto alla precedente settimana è pari a -773 nuovi casi assoluti, pari a -27,5%. Nella settimana osservata, la media settimanale dei casi incidenti scende ulteriormente ed è pari ...

