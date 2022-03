Covid, cala il numero di ricoverati al “San Pio” ma c’è un nuovo decesso (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Scende il numero di pazienti ricoverati al “San Pio” di Benevento, ma nelle ultime 24 ore si è registrato un nuovo decesso. A perdere la vita è stato un uomo originario di Morcone di 89 anni. Attualmente, stando a quanto si apprende dal bollettino diramato, sono 26 i pazienti che si trovano presso la struttura ospedaliera causa Covid: 2 in terapia intensiva, 5 in pneumologia/sub intensiva, 5 in malattie infettive, 13 in medicina interna e 1 presso l’area isolamento dedicata al pronto soccorso. Un numero in calo rispetto alla giornata di ieri, frutto delle otto dimissioni: 6 sanniti e 2 residenti in altre province. Questo il quadro: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Scende ildi paziential “San Pio” di Benevento, ma nelle ultime 24 ore si è registrato un. A perdere la vita è stato un uomo originario di Morcone di 89 anni. Attualmente, stando a quanto si apprende dal bollettino diramato, sono 26 i pazienti che si trovano presso la struttura ospedaliera causa: 2 in terapia intensiva, 5 in pneumologia/sub intensiva, 5 in malattie infettive, 13 in medicina interna e 1 presso l’area isolamento dedicata al pronto soccorso. Unin calo rispetto alla giornata di ieri, frutto delle otto dimissioni: 6 sanniti e 2 residenti in altre province. Questo il quadro: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

