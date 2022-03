Covid | 4 713 nuovi positivi in Lombardia | 271 a Bergamo

(Di mercoledì 2 marzo 2022) A fronte di 66.344 tamponi effettuati, sono 4.713 i(7,1%) innella giornata di mercoledì 2 marzo: continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-27), mentre il saldo delle terapie intensive segna un +1. Sono 23 i decessi delle ultime 24 ore. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 66.344, totale complessivo: 33.141.788 – icasi: 4.713 – in terapia intensiva: 98 (+1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 980 (-27) – i decessi, totale complessivo: 38.654 (+23) Icasi per provincia: Milano: 1.572 di cui 706 a Milano città;: 271; Brescia: 575; Como: 250; Cremona: 186; Lecco: 119; Lodi: 106; Mantova: 247; Monza e Brianza: 403; Pavia: 265; Sondrio: 80; Varese: 427.

Advertising

italiaserait : Covid oggi Lombardia 4.713 nuovi positivi e 23 morti: bollettino 2 marzo - sulsitodisimone : Covid oggi Lombardia 4.713 nuovi positivi e 23 morti: bollettino 2 marzo - lucarango88 : @RegLombardia ??#Lombardia #Covid_19 #2marzo Casi +4.713 (2.343.019 +0,20%) Deceduti +23 (38.654 +0,06%) Guariti +2… - SkyTG24 : Covid #Lombardia, 4.713 casi e 1.078 ricoveri - Affaritaliani : Covid in Lombardia: 4.713 nuovi casi Bertolaso pronto ad aiutare in futuro -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 713

...che cambia (e non) dal 1° marzo Il bollettino Sono 12.867.918 gli italiani contagiati dal... Le Regioni In Lombardia sono 4.i nuovi positivi, in Campania 3.650 e in Sicilia 3.450. Gli ...... in testa la Lombardia con 4., poi la Campania con 3.650. Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazientiin terapia ...Sempre più in calo la curva del covid in Italia. I nuovi casi sono 36.429 contro i 46.631 di ieri e i 49.040 di una settimana fa. I tamponi processati sono 415.288 (ieri 530.858) con un tasso di posit ...I nuovi casi sono 36.429, i morti 214. Ricoveri -502, terapie intensive -27. Campania +3.650 nuovi casi, Veneto +3.400, Puglia +3.300, Emilia Romagna e Toscana +2.400. Ospedali: i posti occupati in ar ...