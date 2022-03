Covid, 36.429 nuovi contagi e 214 decessi. In calo anche i ricoverati nei reparti ordinari: sotto quota 10mila (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il trend che vede i dati relativi alla pandemia di Covid in Italia in calo si conferma anche oggi. Sono 36.429 i nuovi contagi da Sars Cov 2 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 46.631. Le vittime sono invece 214 (ieri erano state 233). Salgono a 12.867.918 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono 1.061.610, in calo di 11.620 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 155.214. I dimessi e i guariti sono 11.651.094, con un incremento di 49.352 rispetto a ieri. Scendono sotto quota diecimila i ricoverati nei reparti ordinari: sono 9.954, ovvero 502 in meno rispetto a ieri. Sono invece 681 i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il trend che vede i dati relativi alla pandemia diin Italia insi confermaoggi. Sono 36.429 ida Sars Cov 2 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 46.631. Le vittime sono invece 214 (ieri erano state 233). Salgono a 12.867.918 gli italianiati dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono 1.061.610, indi 11.620 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 155.214. I dimessi e i guariti sono 11.651.094, con un incremento di 49.352 rispetto a ieri. Scendonodiecimila inei: sono 9.954, ovvero 502 in meno rispetto a ieri. Sono invece 681 i ...

Advertising

iconanews : Covid: 36.429 positivi, 214 morti, ricoveri sotto i 10 mila - sscalcionapoli1 : In Italia 36.429 nuovi casi e 214 morti nelle ultime 24 ore - ennavivi_it : Covid 2/3: Sicilia nuovi positivi 3.450 e 36 morti, Prov.Enna 231 – Tot.Enna città positivi 336 – In Italia 36.429… - FRANCESCOADDES2 : Bollettino Covid Italia, oggi 36.429 contagi e 214 morti per Coronavirus: i dati di mercoledì 2 marzo - Elisheba : RT @GiovaQuez: Il bollettino di oggi: • 36.429 contagiati • 214 morti • 49.352 guariti -27 terapie intensive | -502 ricoveri 415.288 tam… -