Covid: 214 morti, ricoveri sotto 10mila. Ricciardi: «Al lavoro per vaccinare i profughi ucraini» (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sono stati 36.429 i nuovi casi di Covid e 214 i morti nelle ultime 24 ore. Ieri i contagi erano stati 46.631 e le vittime 233. Il totale delle vittime dall’inizio della pandemia arriva così a 155.214. Il tasso di positività scende di poco, passando dall’8,8% di ieri su 530.858, all’8,77% di oggi su 415.288 i tamponi. Anche ieri era calato dello 0,3%. Dunque, «in Italia la situazione è in continuo miglioramento», ha sottolineato il consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, Walter Ricciardi, avvertendo però sul fatto che ora le Regioni che accolgono i profughi ucraini «dovranno attrezzarsi per vaccinarli». I pazienti in reparto scendono sotto i 10mila Buone notizie arrivano poi dal fronte dei ricoveri: oggi, infatti, i ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sono stati 36.429 i nuovi casi die 214 inelle ultime 24 ore. Ieri i contagi erano stati 46.631 e le vittime 233. Il totale delle vittime dall’inizio della pandemia arriva così a 155.214. Il tasso di positività scende di poco, passando dall’8,8% di ieri su 530.858, all’8,77% di oggi su 415.288 i tamponi. Anche ieri era calato dello 0,3%. Dunque, «in Italia la situazione è in continuo miglioramento», halineato il consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, Walter, avvertendo però sul fatto che ora le Regioni che accolgono i«dovranno attrezzarsi per vaccinarli». I pazienti in reparto scendonoBuone notizie arrivano poi dal fronte dei: oggi, infatti, i ...

