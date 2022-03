Covid-19 in Italia: il bollettino del 2 marzo 2022 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nel bollettino di oggi, 2 marzo 2022, sull’andamento del Covid-19 si registrano 36.429 nuovi casi. Il tasso di positività si attesta al 8,8% (+0,0%) con oltre un milione di tamponi esaminati nei vari laboratori di tutto il Paese. Preoccupa ancora l’alto numero di decessi (214 nella giornata odierna) mentre è in negativo il numero dei pazienti in terapia intensiva e dei ricoverati nelle strutture ospedaliere: –27 terapie intensive; -502 ricoveri. Incoraggiante il numero delle guarigioni che raggiunge quota 49.352. Oggi sono stati processati 415.288 tamponi. Infine, sono 134.235.229 le dosi di vaccino somministrate in totale. Il Long Covid: disturbi legati all’olfatto dopo un anno Long Covid, quasi una persona su 4 continua a soffrire di disturbi olfattivi dopo anche più di ... Leggi su zon (Di mercoledì 2 marzo 2022) Neldi oggi, 2, sull’andamento del-19 si registrano 36.429 nuovi casi. Il tasso di positività si attesta al 8,8% (+0,0%) con oltre un milione di tamponi esaminati nei vari laboratori di tutto il Paese. Preoccupa ancora l’alto numero di decessi (214 nella giornata odierna) mentre è in negativo il numero dei pazienti in terapia intensiva e dei ricoverati nelle strutture ospedaliere: –27 terapie intensive; -502 ricoveri. Incoraggiante il numero delle guarigioni che raggiunge quota 49.352. Oggi sono stati processati 415.288 tamponi. Infine, sono 134.235.229 le dosi di vaccino somministrate in totale. Il Long: disturbi legati all’olfatto dopo un anno Long, quasi una persona su 4 continua a soffrire di disturbi olfattivi dopo anche più di ...

