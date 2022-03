Costa: “Stadi al 100%? Contiamo di tornarci per l’impegno della Nazionale il 24 marzo” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Andrea Costa, sottosegretario al Ministero della Salute, ha rilasciato un’intervista a Radio Punto Nuovo. “Confido di tornare alla massima capienza degli Stadi per il 24 marzo, in occasione dell’impegno della Nazionale, per avere lo Stadio al 100%. I dati migliorano, serve un segnale da dare anche ai cittadini. Dobbiamo proseguire nella somministrazione della terza dose. Le evidenze scientifiche dimostrano come sia la terza dose a proteggere dalla malattia. Napoli-Fiorentina al 100%? Credo sia un obiettivo assolutamente raggiungibile. Lavoriamo per quello e i dati ci confortano. Anticipare a marzo? Poteva essere utile, ma il criterio del Governo è stato quello della ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 marzo 2022) Andrea, sottosegretario al MinisteroSalute, ha rilasciato un’intervista a Radio Punto Nuovo. “Confido di tornare alla massima capienza degliper il 24, in occasione del, per avere loo al. I dati migliorano, serve un segnale da dare anche ai cittadini. Dobbiamo proseguire nella somministrazioneterza dose. Le evidenze scientifiche dimostrano come sia la terza dose a proteggere dalla malattia. Napoli-Fiorentina al? Credo sia un obiettivo assolutamente raggiungibile. Lavoriamo per quello e i dati ci confortano. Anticipare a? Poteva essere utile, ma il criterio del Governo è stato quello...

Advertising

sportface2016 : #Costa: 'Stadi al 100%? Contiamo di tornarci per l'impegno della #Nazionale il 24 marzo' - cn1926it : Il sottosegretario #Costa: “Stadi al 100% della capienza, vi annuncio la data” - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - Costa: 'Stadi al 100% della capienza dal 24 marzo per la Nazionale, Napoli-Fiorentina al 100% della capienza ob… - susydigennaro : RT @napolimagazine: COVID - Costa: 'Stadi al 100% della capienza dal 24 marzo per la Nazionale, Napoli-Fiorentina al 100% della capienza ob… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - Costa: 'Stadi al 100% della capienza dal 24 marzo per la Nazionale, Napoli-Fiorentina al 100% della capienza ob… -