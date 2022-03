Costa Smeralda: i miliardari russi licenziano il personale delle ville (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’Unione Europea ha congelato gli affari degli oligarchi russi, un vero e proprio embargo oltre confine che sta iniziando ad avere le sue ripercussioni anche sulle economie locali italiane. I miliardari sovietici, infatti, hanno numerose ville in Costa Smeralda, la rinomata località turistica dei vip in Sardegna. Vi raccomandiamo... La tennista ucraina Elina Svitolina: "Scendo in campo per la mia nazione" E proprio lì, a causa di questo embargo, sono arrivati i primi licenziamenti: giardinieri, addetti alla sicurezza, manutentori e amministratori che si occupano delle abitazioni di lusso russe, hanno ricevuto il benservito dai proprietari delle ville e degli immobili ubicati in ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’Unione Europea ha congelato gli affari degli oligarchi, un vero e proprio embargo oltre confine che sta iniziando ad avere le sue ripercussioni anche sulle economie locali italiane. Isovietici, infatti, hanno numerosein, la rinomata località turistica dei vip in Sardegna. Vi raccomandiamo... La tennista ucraina Elina Svitolina: "Scendo in campo per la mia nazione" E proprio lì, a causa di questo embargo, sono arrivati i primi licenziamenti: giardinieri, addetti alla sicurezza, manutentori e amministratori che si occupanoabitazioni di lusso russe, hanno ricevuto il benservito dai proprietarie degli immobili ubicati in ...

