Costa | «Riapertura al 100% degli stadi? Confido in tempo per la Nazionale»

(Di mercoledì 2 marzo 2022) . Parla il sottosegretario al Ministero della Salute Intervenuto a Radio Punto Nuovo, Andreaha fatto il punto sullaalin Italia. Le parole del sottosegretario al Ministero della Salute. «di tornare alla massima capienzaper il 24 marzo, in occasione dell’impegno della. Dobbiamo proseguire nella somministrazione della terza dose. Le evidenze scientifiche dimostrano come sia la terza dose a proteggere dalla malattia. Anticipare a marzo? Poteva essere utile, ma il criterio del Governo è stato quello della gradualità. Lo stiamo facendo nell’allentamento delle stesse misure. L’importante è avere una prospettiva positiva e stiamo vedendo la luce in fondo al tunnel. Il 31 ...

Advertising

junews24com : Costa: «Riapertura stadi al 100%? La possibile data» - - Santafe11760586 : @nikita82roma @vitalbaa Tutte le malattie infettive possono essere molto pericolose per noi , giusto quindi andare… -

Ultime Notizie dalla rete : Costa Riapertura

Lazio News 24

Sabato e domenica è anche la data ufficiale delladella stagione delle visite 2022. ... Una visita al Grand Hotel di Rimini in tutto il suo splendore, gratuito Sognare nonniente. Un ...... ladel rapporto con Rfi per l'elettrificazione della linea ferroviaria Avellino - ...il tono miracolistico del racconto sulla nuova ferrovia veloce per trasportare merci e persone daa ...Costa, sottosegretario al Ministero della Salute, è tornato a parlare della riapertura al 100% degli stadi in Italia A Radio Punto Nuovo, Andrea Costa ha fatto il punto sulla riapertura al 100% degli ...Ascolta la versione audio dell'articolo Andrea Costa, sottosegretario al Ministero della Salute, è tornato a parlare della riapertura al 100% degli stadi in Italia Intervenuto a Radio Punto Nuovo, And ...