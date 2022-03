Così perde pezzi l'alleanza putiniana (Di mercoledì 2 marzo 2022) L'assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione contro l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Dopo due giorni di discussione e di dialogo durante la decima sessione straordinaria d'urgenza convocata dal Consiglio di sicurezza sin dal 1950, il voto di oggi rappresenta la nuova geografia del nuovo mondo dopo la guerra di Putin. Su 193 membri, centoquarantuno paesi hanno votato a favore della risoluzione, ma sono ancora trentacinque i paesi che si sono astenuti. I cinque paesi che hanno votato contro la risoluzione che condanna la Russia sono i prevedibili alleati di Mosca: oltre alla Russia, la Bielorussia, la Corea del nord, l'Eritrea e la Siria. La Cina, come ha fatto sin da venerdì durante la riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza dell'Onu, si è astenuta, e la sua posizione è coerente con quanto espresso finora dai funzionari cinesi: della ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 2 marzo 2022) L'assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione contro l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Dopo due giorni di discussione e di dialogo durante la decima sessione straordinaria d'urgenza convocata dal Consiglio di sicurezza sin dal 1950, il voto di oggi rappresenta la nuova geografia del nuovo mondo dopo la guerra di Putin. Su 193 membri, centoquarantuno paesi hanno votato a favore della risoluzione, ma sono ancora trentacinque i paesi che si sono astenuti. I cinque paesi che hanno votato contro la risoluzione che condanna la Russia sono i prevedibili alleati di Mosca: oltre alla Russia, la Bielorussia, la Corea del nord, l'Eritrea e la Siria. La Cina, come ha fatto sin da venerdì durante la riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza dell'Onu, si è astenuta, e la sua posizione è coerente con quanto espresso finora dai funzionari cinesi: della ...

