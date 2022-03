Così la mafia nigeriana ha prosperato e dettato legge dal 2015 a Reggio Emilia (Di mercoledì 2 marzo 2022) C’era una guerra in corso fra i clan della mafia nigeriana che prosperavano in Emilia. Lo ha scoperto la polizia che ha ricostruito lo scontro tra gruppi di appartenenti alla mafia nigeriana chiudendo poi il cerchio con un’operazione che ha portato a 10 misure cautelari e 15 perquisizioni a carico di venticinque cittadini nigeriani, gravemente indiziati di associazione a delinquere di stampo mafioso e reati aggravati dal metodo mafioso. L’attività di indagine ha consentito di ricostruire, la presenza e l’operatività, a Reggio Emilia, fin dal 2015, della mafia nigeriana. I contrasti tra ‘cults‘ hanno portato, ad esempio, ad una violentissima rissa scoppiata all’esterno della stazione ferroviaria. E, in successione, ad ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 2 marzo 2022) C’era una guerra in corso fra i clan dellache prosperavano in. Lo ha scoperto la polizia che ha ricostruito lo scontro tra gruppi di appartenenti allachiudendo poi il cerchio con un’operazione che ha portato a 10 misure cautelari e 15 perquisizioni a carico di venticinque cittadini nigeriani, gravemente indiziati di associazione a delinquere di stampo mafioso e reati aggravati dal metodo mafioso. L’attività di indagine ha consentito di ricostruire, la presenza e l’operatività, a, fin dal, della. I contrasti tra ‘cults‘ hanno portato, ad esempio, ad una violentissima rissa scoppiata all’esterno della stazione ferroviaria. E, in successione, ad ...

Advertising

enzoblogger : @luigidimaio Io non condivido e mai accetteró armi mandate in ucraina.Siete cosi deficienti che non capite che andr… - Mr_Ribbo : @GiuseppeGp86g @demauroco @anneapplebaum Ma non è una questione di ammirazione. Sul serio posso capire la noia del… - hetzmichnicht1 : @Trelkowsky2 E' lì a puro titolo rappresentativo, lo sappiamo. C'è da dire che se la mafia dem è così potente, avre… - bvrbharrys : Farsi giustizia con degli screen e un account apposito bah, siete così tanti che il maxi processo stato mafia è niente a confronto - giuseppemira : @QuinziUgo Quindi, estendendo il suo ragionamento, i siciliani sarebbero complici della mafia, i campani della camo… -

Ultime Notizie dalla rete : Così mafia Paolo Borrometi diceva il vero: a Giovanni Donzelli confiscati 5 mln di euro La mafia va denunciata. Ma quanto fango piove addosso quando lo si fa. E quante minacce. E quanta ... Così ha scritto il giornalista vice direttore dell' AGI Paolo Borrometi sulla sua pagina Facebook ...

Anche a Rimini la carovana antimafia di Libera Come sindacati saremo sempre in prima linea rispetto a un tema così delicato, come saremo sempre al ... Una tappa significativa è quella del 21 marzo, 27esima giornata dedicata alle vittime di mafia. La ...

Mafia nigeriana, scontro tra bande: arresti a Reggio Emilia ilGiornale.it Lava denunciata. Ma quanto fango piove addosso quando lo si fa. E quante minacce. E quanta ...ha scritto il giornalista vice direttore dell' AGI Paolo Borrometi sulla sua pagina Facebook ...Come sindacati saremo sempre in prima linea rispetto a un temadelicato, come saremo sempre al ... Una tappa significativa è quella del 21 marzo, 27esima giornata dedicata alle vittime di. La ...