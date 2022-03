"Cosa disse Putin a me e all'avvocato Agnelli". Christillin "intimida", parole raggelanti: guerra in Ucraina, ora capite? | Video (Di mercoledì 2 marzo 2022) "Il presidente Putin mi disse: io riesco sempre". Evelina Christillin, dirigente italiana della Fifa e protagonista della diplomazia sportiva italiana, in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì su La7 interrompe l'ambasciatore Giampiero Massolo per rivelare un aneddoto su Vladimir Putin che spiega in maniera illuminante, e inquietante, la "psicologia" che ha portato la Russia in guerra in Ucraina e il mondo sull'orlo del precipizio nucleare. "Nel 2001 ero a Sankt Anton per i mondiali di sci, organizzavamo le Olimpiadi invernali di Torino ed eravamo già in fase di comitato organizzatore. Pirmin Zurbriggen, ex sciatore svizzero e mio grande amico, mi disse. 'Ci sarebbe un signore che domani vorrebbe venire a sciare con noi e Toni Sailer'". Quel ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) "Il presidentemi: io riesco sempre". Evelina, dirigente italiana della Fifa e protagonista della diplomazia sportiva italiana, in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì su La7 interrompe l'ambasciatore Giampiero Massolo per rivelare un aneddoto su Vladimirche spiega in maniera illuminante, e inquietante, la "psicologia" che ha portato la Russia inine il mondo sull'orlo del precipizio nucleare. "Nel 2001 ero a Sankt Anton per i mondiali di sci, organizzavamo le Olimpiadi invernali di Torino ed eravamo già in fase di comitato organizzatore. Pirmin Zurbriggen, ex sciatore svizzero e mio grande amico, mi. 'Ci sarebbe un signore che domani vorrebbe venire a sciare con noi e Toni Sailer'". Quel ...

Advertising

Libero_official : Evelina #Christillin, membro italiano della Fifa, ricorda il faccia a faccia con #Putin: 'Mi disse, io in qualche m… - l_brigo : Disse che non c'erano #tempi come i vecchi tempi e nessuna musica secondo lui come quella del povero vecchio Balfe,… - Giampie27342661 : @pietroraffa Forse sarebbe giusto anche pubblicare l’intervento di un politico del PD (non sono di questo partito)… - cavalierebianc5 : RT @UNKNOWN_BAD4: @ImolaOggi Uno disse 'perdona loro che non sanno che cosa dicono' - UNKNOWN_BAD4 : @ImolaOggi Uno disse 'perdona loro che non sanno che cosa dicono' -