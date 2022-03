Corso su Dostoevskij rinviato "per evitare polemiche" Crisi Ucraina-Russia, bufera sull'Università Bicocca (Di mercoledì 2 marzo 2022) Guerra in Ucraina, letture gratuite dello scrittore russo Dostoevskij all'Università Bicocca di Milano sospese. E scoppia la polemica sulla scelta dell'ateneo. A denunciare quanto accaduto è Paolo Nori, che da mercoledì prossimo avrebbe dovuto tenere un Corso in quattro lezioni. Questo il suo racconto, come riportato dalla Stampa: «Sono arrivato a casa e ho aperto il pc e ho visto una mail che arrivava dalla Bicocca. Diceva “Caro professore, stamattina il prorettore alla didattica mi ha comunicato la decisione presa con la rettrice dì rimandare il perCorso su Dostoevskij. Lo scopo è quello dì evitare ogni forma dì polemica soprattutto interna in quanto momento dì forte tensione”» Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 2 marzo 2022) Guerra in, letture gratuite dello scrittore russoall'di Milano sospese. E scoppia la polemicaa scelta dell'ateneo. A denunciare quanto accaduto è Paolo Nori, che da mercoledì prossimo avrebbe dovuto tenere unin quattro lezioni. Questo il suo racconto, come riportato dalla Stampa: «Sono arrivato a casa e ho aperto il pc e ho visto una mail che arrivava dalla. Diceva “Caro professore, stamattina il prorettore alla didattica mi ha comunicato la decisione presa con la rettrice dì rimandare il persu. Lo scopo è quello dìogni forma dì polemica soprattutto interna in quanto momento dì forte tensione”» Segui su affaritaliani.it

Advertising

PaoloCond : Di scempiaggini se ne leggono tante, ormai siamo assuefatti. Ma l’idea di @unimib di bloccare un corso su Dostoevsk… - martaottaviani : #PaoloNori è uno dei più raffinati esperti di cultura russa che abbiamo. Cancellare un suo corso su Dostoevskij è… - LaStampa : L’università Bicocca cancella il corso di Paolo Nori su Dostoevskij: “Evitiamo le polemiche”. Lo scrittore in lacri… - Mark1037039356 : RT @Aramcheck76: Una facoltà che cancella un corso sull'immortale Dostoevskij per far 'bella figura' sui giornali, merita di chiudere. Non… - tiberiobagnarol : RT @emenietti: Paolo Nori racconta del suo corso su Dostoevskij e Russia rinviato dall’Università Bicocca di Milano che vuole «evitare ogni… -