Corso su Dostoevskij cancellato, Milano-Bicocca: Si farà. Con i contenuti decisi da Paolo Nori (Di mercoledì 2 marzo 2022) “L’Università di Milano-Bicocca è un ateneo aperto al dialogo e all’ascolto anche in questo periodo molto difficile che ci vede sgomenti di fronte all’escalation del conflitto. Il Corso dello scrittore Paolo Nori si inserisce all’interno dei percorsi Bbetween writing, percorsi rivolti a studenti e alla cittadinanza che mirano a sviluppare competenze trasversali attraverso forme di scrittura. L’ateneo conferma che tale Corso si terrà nei giorni stabiliti e tratterà i contenuti già concordati con lo scrittore. Inoltre, la rettrice dell’Ateneo incontrerà Paolo Nori la prossima settimana per un momento di riflessione”. Così l’Ateneo interviene dopo la decisione di cancellare e poi reinserire il Corso ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 2 marzo 2022) “L’Università diè un ateneo aperto al dialogo e all’ascolto anche in questo periodo molto difficile che ci vede sgomenti di fronte all’escalation del conflitto. Ildello scrittoresi inserisce all’interno dei percorsi Bbetween writing, percorsi rivolti a studenti e alla cittadinanza che mirano a sviluppare competenze trasversali attraverso forme di scrittura. L’ateneo conferma che talesi terrà nei giorni stabiliti e tratterà igià concordati con lo scrittore. Inoltre, la rettrice dell’Ateneo incontreràla prossima settimana per un momento di riflessione”. Così l’Ateneo interviene dopo laone di cancellare e poi reinserire il...

Advertising

martaottaviani : #PaoloNori è uno dei più raffinati esperti di cultura russa che abbiamo. Cancellare un suo corso su Dostoevskij è… - PaoloCond : Di scempiaggini se ne leggono tante, ormai siamo assuefatti. Ma l’idea di @unimib di bloccare un corso su Dostoevsk… - LaStampa : L’università Bicocca cancella il corso di Paolo Nori su Dostoevskij: “Evitiamo le polemiche”. Lo scrittore in lacri… - AlecEdf : RT @pbecchi: Le università italiane non possono più avere rapporti con quelle russe. Un corso su Dostoevskij sospeso subito in una universi… - matteomasi88 : RT @RivistaLaFionda: Le proteste sui social sono servite! Il corso: «si terrà nei giorni stabiliti e tratterà i contenuti già concordati co… -