Coronavirus | scende al 16% la percentuale di posti letto in area medica Lo scorso anno era al 30%

Advertising

cuneocronaca : Coronavirus in Piemonte, scende a 321,1 da 429,5 l'incidenza ogni 100mila abitanti -> - News24_it : Covid Italia, le news di oggi: tasso di positività scende ancora, ai minimi da dicembre scorso. Stato d’emergenza f… - Alessandria24C : Italia - #Coronavirus, scende il tasso di positività. Altri 265 nuovi casi in provincia - casertafocus : CORONAVIRUS – Ancora sei vittime, continua a calare il numero dei positivi: Caserta scende sotto i mille casi COMUN… - imperianews_it : Coronavirus: numeri in calo come ogni lunedì ma scende anche il tasso di positività, 4 morti a Sanremo -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scende

In Italiaal 16% ( - 1% in 24 ore) la percentuale di posti letto in area non critica occupati da pazienti Covid, valore che esattamente un anno fa toccava il 30% . L'occupazione delle intensive è invece ...L'incidenza della fascia di età 19 - 24 annia 294.8 con una diminuzione del 9,1% rispetto alla settimana precedente. Nella fascia 25 - 44 anni l'incidenza è di 397.8 ( - 23,3%). Tra i 45 ed i ...In Italia scende al 16% (-1% in 24 ore) la percentuale di posti letto in area non critica occupati da pazienti Covid, valore che esattamente un anno fa toccava il 30%. L’occupazione delle ...Non risultano comunicazioni relative alla situazione epidemiologica degli altri comuni. Sono, pertanto, 64 i nuovi contagi in penisola sorrentina comunicati nella giornata odierna e 145 le guarigioni ...