Coppa Italia Serie C 2021/2022: il Sudtirol raggiunge il Padova in finale (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sarà Sudtirol-Padova la finalissima della Coppa Italia di Serie C 2021/2022. Gli altoatesini, dopo lo 0-4 dell’andata, hanno sconfitto la Fidelis Andria anche nella sfida di ritorno andata in scena al ‘Druso’ questo pomeriggio. I pugliesi ci hanno provato generosamente per tutta la partita ad impensierire la forte formazione di casa. Alla fine, però, si sono dovuti arrendere per 3-1. La formazione ospite è anche riuscita ad andare in vantaggio con Ortisi. Poi però, già nel primo tempo, è arrivata la rimonta del Sudtirol, che nella ripresa ha archiviato la questione. Per i padroni di casa ci hanno pensato Fischnaller (doppietta) ed Eklu a ribaltare la situazione. L’impresa era di quelle impossibili per gli uomini di Di Bari. Gli altoatesini infatti ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 marzo 2022) Saràla finalissima delladi. Gli altoatesini, dopo lo 0-4 dell’andata, hanno sconfitto la Fidelis Andria anche nella sfida di ritorno andata in scena al ‘Druso’ questo pomeriggio. I pugliesi ci hanno provato generosamente per tutta la partita ad impensierire la forte formazione di casa. Alla fine, però, si sono dovuti arrendere per 3-1. La formazione ospite è anche riuscita ad andare in vantaggio con Ortisi. Poi però, già nel primo tempo, è arrivata la rimonta del, che nella ripresa ha archiviato la questione. Per i padroni di casa ci hanno pensato Fischnaller (doppietta) ed Eklu a ribaltare la situazione. L’impresa era di quelle impossibili per gli uomini di Di Bari. Gli altoatesini infatti ...

