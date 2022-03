Coppa Italia, Pioli: 'Meritavamo la vittoria'. Inzaghi: 'Dobbiamo recuperare brillantezza' (Di mercoledì 2 marzo 2022) Pioli Milano, 1 marzo 2022 " Finisce con un nulla di fatto la semifinale di Coppa Italia tra Milan e Inter . Un pari che sta forse un po' più stretto ai rossoneri " capaci nell'arco dei 90' di creare ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022)Milano, 1 marzo 2022 " Finisce con un nulla di fatto la semifinale ditra Milan e Inter . Un pari che sta forse un po' più stretto ai rossoneri " capaci nell'arco dei 90' di creare ...

Advertising

IsmaelBennacer : ?? Coppa Italia ?? #MilanInter ?? Stadio San Siro ? 21h00 #ForzaMilan ???? - OfficialSSLazio : ?? #onthisday ?? 01.03.2017 ?? A.S. Roma ?? Milinkovic ed Immobile decidono la semifinale d'andata di Coppa Italia!… - acmilan : ?? #MilanInter ?? Ancora Derby, stavolta per l'andata della Semifinale di Coppa Italia: leggi la nostra analisi ??… - gilnar76 : ?? VLAHOVIC FA IMBUFALIRE IL FRANCHI?? FIORENTINA-JUVENTUS [FIFA 22 - COPPA ITALIA] #Asroma #Forzaroma #Roma #Seriea… - serieB123 : Fiorentina-Juventus, probabili formazioni e dove vederla in tv -