Coppa Italia, le probabili formazioni di Fiorentina Juventus (Di mercoledì 2 marzo 2022) Fiorentina e Juventus si sfideranno questa sera nell'andata della seconda semifinale di Coppa Italia: ecco le probabili formazioni Fiorentina e Juventus si sfideranno questa sera nell'andata della seconda semifinale di Coppa Italia. Sarà una sfida da mille motivazioni, soprattutto per Dusan Vlahovic: prima partita da ex contro i viola e dovrebbe partire dal 1? minuto. Ecco di seguito le probabili formazioni: Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Gonzalez, Piatek, Sottil. All. Italiano. Juventus (3-5-2): Perin; Danilo, de Ligt, De Sciglio; Aké, Locatelli, ...

