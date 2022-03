Coppa Italia: Fiorentina-Juventus, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 2 marzo 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Fiorentina-Juventus, sfida valevole per la semifinale d’andata di Coppa Italia. Dirigerà l’incontro l’arbitro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, coadiuvato da Carbone e Lo Cicero come assistenti, e dal quarto uomo Marinelli. VAR e AVAR saranno rispettivamente Di Paolo e Ranghetti. Calcio d’inizio ore 21:00 allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze. Quella tra Fiorentina e Juventus non è mai una sfida come le altre. L’accesa rivalità tra le due squadre, ha spesso portato negli anni a match divertenti e ricchi di colpi di scena. Rivalità questa, accentuata maggiormente per via dei tanti calciatori che hanno lasciato Firenze per vestire la maglia degli acerrimi rivali. Da Baggio a Bernardeschi, fino ad ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Riportiamo ledi, sfida valevole per la semifinale d’andata di. Dirigerà l’incontro l’arbitro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, coadiuvato da Carbone e Lo Cicero come assistenti, e dal quarto uomo Marinelli. VAR e AVAR saranno rispettivamente Di Paolo e Ranghetti. Calcio d’inizio ore 21:00 allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze. Quella tranon è mai una sfida come le altre. L’accesa rivalità tra le due squadre, ha spesso portato negli anni a match divertenti e ricchi di colpi di scena. Rivalità questa, accentuata maggiormente per via dei tanti calciatori che hanno lasciato Firenze per vestire la maglia degli acerrimi rivali. Da Baggio a Bernardeschi, fino ad ...

Advertising

IsmaelBennacer : ?? Coppa Italia ?? #MilanInter ?? Stadio San Siro ? 21h00 #ForzaMilan ???? - juventusfc : Un tris per una splendida rimonta ?????? Su @JuventusTV uno speciale dedicato all'ultimo #FiorentinaJuve di Coppa… - acmilan : ?? #MilanInter ?? Ancora Derby, stavolta per l'andata della Semifinale di Coppa Italia: leggi la nostra analisi ??… - ItalianSerieA : Juventus team arriving at the Artemio Franchi Stadium for the Coppa Italia Semifinal against Fiorentina. - gioba71 : @Bresingar_ Anche niente. È pur sempre solo la Coppa Italia. -