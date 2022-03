Coppa del Re: Valencia-Athletic Bilbao, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 2 marzo 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Valencia-Athletic Bilbao, match valevole per la semifinale di ritorno di Coppa del Re. Arbitro dell’incontro sarà Jesus Gil Manzano. Calcio d’inizio ore 21:30 al Mestalla di Valencia. Dopo il pareggio per 1-1 del San Mames, Valencia e Athletic Bilbao si incontrano di nuovo con un unico obiettivo: raggiungere la finale. A decidere la partita d’andata sono state le reti messe a segno da Raúl García per i baschi, e da Hugo Duro per la squadra guidata da José Bordalás nella ripresa. Una sfida nella quale ha regnato l’equilibrio e che tiene tutto aperto in vista del ritorno di scena tra pochi minuti. Al nono posto in Liga, il Valencia è consapevole che raggiungere la ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Riportiamo ledi, match valevole per la semifinale di ritorno didel Re. Arbitro dell’incontro sarà Jesus Gil Manzano. Calcio d’inizio ore 21:30 al Mestalla di. Dopo il pareggio per 1-1 del San Mames,si incontrano di nuovo con un unico obiettivo: raggiungere la finale. A decidere la partita d’andata sono state le reti messe a segno da Raúl García per i baschi, e da Hugo Duro per la squadra guidata da José Bordalás nella ripresa. Una sfida nella quale ha regnato l’equilibrio e che tiene tutto aperto in vista del ritorno di scena tra pochi minuti. Al nono posto in Liga, ilè consapevole che raggiungere la ...

