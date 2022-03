Controlli zona San Paolo: chiusa attività e sanzioni per 19mila euro (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma – Continuano i servizi straordinari per il controllo del territorio in zona San Paolo, in particolare nelle zone del Trullo, Portuense e Magliana, finalizzati al rispetto della normativa anti covid e con l’obiettivo di accrescere e garantire la sicurezza dei cittadini. Nella giornata di ieri, gli uomini della sezione amministrativa dell’XI Distretto San Paolo, in collaborazione con 3 unità del Reparto Prevenzione Crimine, hanno sottoposto a controllo 151 persone di cui 29 stranieri; 46 veicoli e 5 locali. Tre di essi sono stati sanzionati per la violazione della normativa anti covid19 e per uno in particolare, un bar-sala slot, di via Oderisi da Gubbio, è stata disposta la chiusura temporanea per 5 giorni. Tale provvedimento si è reso necessario poiché nel bar, oltre al mancato rispetto della normativa anti covid, sono state ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma – Continuano i servizi straordinari per il controllo del territorio inSan, in particolare nelle zone del Trullo, Portuense e Magliana, finalizzati al rispetto della normativa anti covid e con l’obiettivo di accrescere e garantire la sicurezza dei cittadini. Nella giornata di ieri, gli uomini della sezione amministrativa dell’XI Distretto San, in collaborazione con 3 unità del Reparto Prevenzione Crimine, hanno sottoposto a controllo 151 persone di cui 29 stranieri; 46 veicoli e 5 locali. Tre di essi sono stati sanzionati per la violazione della normativa anti covid19 e per uno in particolare, un bar-sala slot, di via Oderisi da Gubbio, è stata disposta la chiusura temporanea per 5 giorni. Tale provvedimento si è reso necessario poiché nel bar, oltre al mancato rispetto della normativa anti covid, sono state ...

