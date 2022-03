Confindustria | bolletta energetica salirà a 51 miliardi per la guerra in Ucraina

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Secondo il Centro studi di, i nuovi picchi di prezzo in relazione alla crisipotrebbero far salire ladell'industria a 51nel 2022 L'articolo proviene da Firenze Post.

Ieri il presidente diCarlo Bonomi ha detto che sul tema dell'energia 'servono decisioni coraggiose in tempi rapidissimi'. Il costo dellaenergetica quest'anno salirà a 51 ...... dice(fino a 51 miliardi), contro gli 8 dell'intero 2019. Questo vuol dire che è già ...far scattare il taglio delle aliquote di agevolazione per le componenti parafiscali della. ...ROMA- Secondo il Centro studi di Confindustria, i nuovi picchi di prezzo in relazione alla crisi Ucraina potrebbero far salire la bolletta energetica dell’industria a 51 miliardi nel 2022. E’ quanto ...La guerra tra Ucraina e Russia fa sempre più paura ai mercati. Al sesto giorno di combattimenti, con Mosca che ha intensificato gli attacchi, le Borse temono di avere di fronte un ...