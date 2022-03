Advertising

orizzontescuola : Concorso ordinario secondaria, perché il mio nominativo non è nell’elenco dei convocati? Chiarimenti - monicacolaianni : @MIsocialTW volevo sapere se i docenti che partecipano al concorso ordinario e lavorano a scuola con contratto a te… - monicacolaianni : @MIsocialTW volevo sapere se i docenti che partecipano al concorso ordinario e lavorano a scuola con contratto a te… - AniefTorino : Nuovo Concorso ordinario classi di concorso STEM: domande dal 2 al 16 marzo. Scegli il supporto di Eurosofia per pr… - ProDocente : Nuovo Concorso ordinario classi di concorso STEM: domande dal 2 al 16 marzo. Istruzioni per la compilazione -

Ultime Notizie dalla rete : Concorso ordinario

... davanti alla prima sezione del Tribunale di Roma e con rito, otto imputati tra i quali i ... vengono contestati, a vario titolo, i reati di devastazione aggravata in, quello, sempre ...Nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2022 è stato pubblicato il decreto che riapre i termini per la partecipazione alsecondaria per quanto concerne le discipline STEM. In palio 1685 posti. Per partecipare occorre pagare una tassa d'iscrizione di 10 euro. Il pagamento deve essere effettuato ...Roma, via al processo per l'assalto alla Cgil del 9 ottobre scorso durante la manifestazione no green pass. Tra gli imputati ci sono anche Roberto Fiore e Giuliano Castellino, dirigenti di ...Alle scuole medie "non è previsto in via ordinaria l'insegnamento del latino", abolito dall ... scolastiche dispongano di docenti appartenenti alla specifica classe di concorso". In ogni caso, il ...