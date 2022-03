Comune a liceo Tasso: ok utilizzo pista atletica Vestuti e palestra Senatore (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Il Comune concede utilizzo pista atletica Vestuti e palestra Senatore al liceo classico Torquato Tasso” . Lo ha detto nel primo pomeriggio il consigliere comunale Rino Avella “al termine della riunione con il dirigente scolastico ed una rappresentanza di studenti”. Il presidente della IV Commissione Consiliare Permanente Sport, Politiche Giovanili e Innovazione comunica “l’accoglimento in sede di giunta comunale, della richiesta della direzione del liceo Classico Torquato Tasso di utilizzo delle strutture sportive del Donato Vestuti”. Dice: “La giunta ha approvato la delibera che consentirà agli studenti del ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Ilconcedealclassico Torquato” . Lo ha detto nel primo pomeriggio il consigliere comunale Rino Avella “al termine della riunione con il dirigente scolastico ed una rappresentanza di studenti”. Il presidente della IV Commissione Consiliare Permanente Sport, Politiche Giovanili e Innovazione comunica “l’accoglimento in sede di giunta comunale, della richiesta della direzione delClassico Torquatodidelle strutture sportive del Donato”. Dice: “La giunta ha approvato la delibera che consentirà agli studenti del ...

