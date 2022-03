Comprare casa ad un’asta immobiliare, come muoversi tra le diverse offerte (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’acquisto di una casa rappresenta un traguardo importante nella vita di una persona, ma non sempre è possibile permettersi un’abitazione di proprietà, a causa dei costi elevati che questo comporta. Esiste però un modo per poter avere la casa dei propri sogni, e pagarla molto meno di quello che è il suo valore reale. Tutto (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’acquisto di unarappresenta un traguardo importante nella vita di una persona, ma non sempre è possibile permettersi un’abitazione di proprietà, a causa dei costi elevati che questo comporta. Esiste però un modo per poter avere ladei propri sogni, e pagarla molto meno di quello che è il suo valore reale. Tutto (Monrealelive.it)

Advertising

Sara_Pad : “ah sì scusa non ti ho avvisata, la perizia l’abbiamo fatta venerdì” Ma vai tranquillo zio, cosa vuoi che sia comp… - monrealeatoday : Comprare casa ad un'asta immobiliare, come muoversi tra le diverse offerte - - giawlalisa : RT @lanvtsov: sta cosa che in italia per comprare un libro devi venderti un rene e ipotecare una casa mi fa imbestialire dovrebbero seriame… - Ago7up : @Never1Eve E per indurre i cerebrolesi a fare bancomat e donare, comprare medicine e vendersi la casa - tommo_946 : RT @lanvtsov: sta cosa che in italia per comprare un libro devi venderti un rene e ipotecare una casa mi fa imbestialire dovrebbero seriame… -