Commissione Agricoltura: tavolo regionale su rincari materie prime alimentari (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un tavolo regionale, con la Commissione regionale Agricoltura e gli Assessorati regionali alle Politiche agricole e alle Attività produttive, per affrontare l’emergenza concernente gli approvvigionamenti e i rincari delle materie prime alimentari ed energetiche che stanno mettendo in crisi economica innanzitutto il settore della panificazione in Campania. E’ la proposta emersa dai lavori dell’VIII Commissione consiliare permanente, presieduta dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli (Europa Verde), che, oggi, ha ascoltato i rappresentanti di Unipan, Confcommercio Campania, Associazione Libera Panificatori Salerno, Confartigianato Panificatori, Libera ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un, con lae gli Assessorati regionali alle Politiche agricole e alle Attività produttive, per affrontare l’emergenza concernente gli approvvigionamenti e idelleed energetiche che stanno mettendo in crisi economica innanzitutto il settore della panificazione in Campania. E’ la proposta emersa dai lavori dell’VIIIconsiliare permanente, presieduta dal consigliereFrancesco Emilio Borrelli (Europa Verde), che, oggi, ha ascoltato i rappresentanti di Unipan, Confcommercio Campania, Associazione Libera Panificatori Salerno, Confartigianato Panificatori, Libera ...

anteprima24 : ** Commissione Agricoltura: tavolo regionale su #Rincari materie prime alimentari ** - RiccardoDiofebi : @cugusi1952 So di cosa parlo. È indispensabile una nuova PAC che riporti gli aiuti comunitari all’Agricoltura a ess… - SenatoStampa : #KmZero. In Commissione Agricoltura, conclusa discussione in sede redigente ddl n. 878, approvato dalla Camera, su… - Sestopoterecom : Aceto Balsamico di Modena, la questione slovena al centro della Commissione agricoltura del Senato - novelli5stelle : ????Ho rilasciato un’intervista a @RRCapitale in merito alla legge a sostegno delle api di cui è partito l’iter di re… -