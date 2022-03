Come si sta muovendo l’Italia per non dipendere troppo dal gas russo (Di mercoledì 2 marzo 2022) A soli quattro giorni dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina la ricerca di fonti alternative per l’approvvigionamento italiano di gas è cominciata. Il ministro degli esteri Di Maio lo scorso lunedì è volato ad Algeri, e lo ha fatto per negoziare, per conto del governo, un aumento delle forniture verso il nostro Paese. Il gas russo (che con i suoi 29 miliardi di metri cubi all’anno rappresenta circa il 40% del totale importato dall’Italia) per ora non manca. Il flusso verso il nostro paese, gestito innanzitutto da Gazprom, non è diminuito e non è detto che accadrà. Ma è evidente che la guerra in Ucraina da una parte, e le sanzioni economiche dirette verso la Russia dall’altra, aumentano notevolmente le probabilità che questo accada e così, la politica, è costretta a cercare delle soluzioni alternative. E a farlo immediatamente. Di Maio, ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 2 marzo 2022) A soli quattro giorni dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina la ricerca di fonti alternative per l’approvvigionamento italiano di gas è cominciata. Il ministro degli esteri Di Maio lo scorso lunedì è volato ad Algeri, e lo ha fatto per negoziare, per conto del governo, un aumento delle forniture verso il nostro Paese. Il gas(che con i suoi 29 miliardi di metri cubi all’anno rappresenta circa il 40% del totale importato dal) per ora non manca. Il flusso verso il nostro paese, gestito innanzitutto da Gazprom, non è diminuito e non è detto che accadrà. Ma è evidente che la guerra in Ucraina da una parte, e le sanzioni economiche dirette verso la Russia dall’altra, aumentano notevolmente le probabilità che questo accada e così, la politica, è costretta a cercare delle soluzioni alternative. E a farlo immediatamente. Di Maio, ...

Advertising

EnricoLetta : Gli ucraini desiderano essere come voi dice @ZelenskyyUa al Parlamento ????. Ma noi, che merito abbiamo di essere noi… - riotta : La Russia sta venendo, pian piano, cacciata da tutte le organizzazioni internazionali come non capitò neppure ai te… - _Nico_Piro_ : Al nord però (Kyev e Kharkiv) la popolazione si sta mobilitando spinta dagli appelli di Zelensky (che da presidente… - ch4nslixie : @ollycaly amo se tux figlx non può più sopportare una situazione tu non puoi ribattere dicendo 'io al posto tuo far… - MartinaParise5 : TikTonio lo sta mettendo in culo a tutti e la gente ci è cascata come una pera cotta. #GFVip -