"Come se il problema fosse solo la guerra in Ucraina": il raptus di Matteo Bassetti (che lascia tutti di stucco) (Di mercoledì 2 marzo 2022) Da giorni l'Ucraina ha preso lo spazio fino a ieri occupato dal Covid. L'invasione russa e la conseguente guerra hanno oscurato la pandemia. Una scelta da parte dei notiziari che a Matteo Bassetti non va giù. "Io non ero d'accordo a tutto il clamore mediatico dato in Italia al Covid rispetto ad altri Paesi, secondo me frutto anche di una politica giornalistica televisiva sbagliata - dice il direttore della clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova all'Adnkronos - Non c'era nessun altro Paese al mondo dove si parlava così ossessivamente di Covid e trovo perfettamente assurdo oggi non parlarne completamente più Come se il problema fosse solo la guerra in Ucraina". Nonostante lo stesso ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Da giorni l'ha preso lo spazio fino a ieri occupato dal Covid. L'invasione russa e la conseguentehanno oscurato la pandemia. Una scelta da parte dei notiziari che anon va giù. "Io non ero d'accordo a tutto il clamore mediatico dato in Italia al Covid rispetto ad altri Paesi, secondo me frutto anche di una politica giornalistica televisiva sbagliata - dice il direttore della clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova all'Adnkronos - Non c'era nessun altro Paese al mondo dove si parlava così ossessivamente di Covid e trovo perfettamente assurdo oggi non parlarne completamente piùse illain". Nonostante lo stesso ...

