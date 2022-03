"Come in Cecenia", fare strage di civili. Masala, la vera stratgia di Putin: "Distruzione indiscriminata" (Di mercoledì 2 marzo 2022) "Spezzare la spina dorsale" dell'esercito ucraino. Questo è la strategia bellica di Vladimir Putin, secondo l'esperto Carlo Masala. E per farlo, il Cremlino colpirà indistintamente gli obiettivi civili, a Kiev e nelle altre città del Paese. Non si tratta dunque di "danni collaterali" dei bombardamenti russi, ma di un piano scientifico. Brutale, ma totalmente razionale. Secondo Masala, professore all'Università delle Forze armate tedesche (Bundeswehr) di Monaco di Baviera in Germania, la Russia sta attuando nella guerra in Ucraina una "strategia esagerata", che ha già impiegato nei conflitti in Cecenia e Siria, con bombardamenti indiscriminati anche dove non vi sono obiettivi militari, ma soltanto popolazione civile. Proprio Cecenia e Siria sono considerati due esempi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) "Spezzare la spina dorsale" dell'esercito ucraino. Questo è la strategia bellica di Vladimir, secondo l'esperto Carlo. E per farlo, il Cremlino colpirà indistintamente gli obiettivi, a Kiev e nelle altre città del Paese. Non si tratta dunque di "danni collaterali" dei bombardamenti russi, ma di un piano scientifico. Brutale, ma totalmente razionale. Secondo, professore all'Università delle Forze armate tedesche (Bundeswehr) di Monaco di Baviera in Germania, la Russia sta attuando nella guerra in Ucraina una "strategia esagerata", che ha già impiegato nei conflitti ine Siria, con bombardamenti indiscriminati anche dove non vi sono obiettivi militari, ma soltanto popolazione civile. Proprioe Siria sono considerati due esempi ...

