Come funziona il primo preservativo approvato per il sesso anale (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il preservativo è il metodo contraccettivo più utilizzato non solo per evitare gravidanze indesiderate ma anche per ridurre il rischio di malattie sessualmente trasmissibili, sia per le donne che per gli uomini. Nonostante la riduzione... Leggi su europa.today (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ilè il metodo contraccettivo più utilizzato non solo per evitare gravidanze indesiderate ma anche per ridurre il rischio di malattie sessualmente trasmissibili, sia per le donne che per gli uomini. Nonostante la riduzione...

borghi_claudio : @lamatelda No non c'entra nulla, lo stato di emergenza umanitario non ha alcuna rilevanza sulle armi, è dichiarato… - Link4Universe : Questo che sembra un intero micro-cosmo, è in realtà una fiamma in micro-gravità, sulla Stazione Spaziale Internazi… - disinformatico : Il @Corriere ci delizia con un articolo (a pagamento) nel quale dimostra di non sapere la differenza fra raggio e d… - giuantvil : RT @borghi_claudio: @pattycalca77 Perché dopo mille spiegoni non avete ancora capito come funziona? La fiducia nel caso si mette sul testo… - popoloZeta : RT @borghi_claudio: @pattycalca77 Perché dopo mille spiegoni non avete ancora capito come funziona? La fiducia nel caso si mette sul testo… -