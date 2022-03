Come avere asciugamani morbidi senza usare la lavatrice (Di mercoledì 2 marzo 2022) Abbiamo tutti in casa degli asciugamani che non sono più morbidi e setosi Come quando li abbiamo acquistati. Col passare del tempo e con i lavaggi frequenti può succedere che le salviette e gli accappatoi perdano la loro sofficità, diventando così ruvidi e rigidi al tatto. Eppure bastano pochi e semplici accorgimenti per ridare morbidezza agli asciugamani, nonostante i ripetuti usi quotidiani. L’aceto bianco, un alleato in lavanderia Non vi fate ingannare dall’odore acre e pungente: l’aceto di vino bianco è un vero toccasana per le fibre naturali e non lascia alcuna traccia di sé dopo il lavaggio. Per avere asciugamani morbidi e piacevoli al tatto, è sufficiente sostituire l’ammorbidente in lavatrice. L’aceto ha proprietà disinfettanti – c’è chi ... Leggi su dilei (Di mercoledì 2 marzo 2022) Abbiamo tutti in casa degliche non sono piùe setosiquando li abbiamo acquistati. Col passare del tempo e con i lavaggi frequenti può succedere che le salviette e gli accappatoi perdano la loro sofficità, diventando così ruvidi e rigidi al tatto. Eppure bastano pochi e semplici accorgimenti per ridare morbidezza agli, nonostante i ripetuti usi quotidiani. L’aceto bianco, un alleato in lavanderia Non vi fate ingannare dall’odore acre e pungente: l’aceto di vino bianco è un vero toccasana per le fibre naturali e non lascia alcuna traccia di sé dopo il lavaggio. Pere piacevoli al tatto, è sufficiente sostituire l’ammorbidente in. L’aceto ha proprietà disinfettanti – c’è chi ...

Advertising

GassmanGassmann : In momenti come questo, pericolosi e angoscianti, qualche consiglio per avere informazioni plausibili. #peace - KumbullaMarash : Un pensiero a tutte quelle persone che in questo momento stanno soffrendo. Mi auguro che tutto questo possa finire… - vaticannews_it : #26febbraio #Ucraina 'È difficile avere aiuti, confidiamo in Dio. Mi chiedo come farà la gente tra pochi giorni con… - DulceDilenia : @ipertao @fari146 Te sei un bero amico complimenti,lo sai che io quando vedo la amicizia che avete voi mi viene qua… - LusianiPiero : @pieroscoglio @MARIDL18 @ebreieisraele Lei ha scritto che in Italia se non sei vaccinato ... invece non è vero! Gli… -