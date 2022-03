Coi fondi del Pnrr nel X Municipio in arrivo un nuovo Ospedale di Comunità e non solo | tutti i progetti

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Ostia – Si è tenuta oggi, mercoledì 2 marzo, presso la Sala Raffaello di Asl Roma 3 in via Casal Bernocchi 73, la conferenza stampa in cui sono stati presentati gli interventi previsti nel Piano Sanitario e finanziati con idelper i Municipi X, XI e XII. “Si prende in carico il cittadino utente e si riporta la centralità della cura anche grazie l’interfaccia di accesso unico, da qui la possibilità di integrare le soluzioni tecnologiche d’avanguardia – apre così il suo intervento, Francesca Milito, Direttore Generale di Asl Roma 3 che aggiunge -. Nasce unsistema integrato attraverso la progettazione e realizzazione di centrali operative territoriali, ospedali dì, case dicreando così un percorso virtuoso per implementare e migliorare i servizi socio sanitari per il ...

AssiElena : RT @Musso___: Sta cose delle armi pagate coi fondi umanitari è memorabile - Ben_di_ : RT @lampo62: Le armi destinate all’Ucraina saranno pagate coi fondi UE destinati alla pace.Non fa una piega. - redsox442542 : RT @lampo62: Le armi destinate all’Ucraina saranno pagate coi fondi UE destinati alla pace.Non fa una piega. - Affaritaliani : Asili coi fondi del Pnrr: la grande abbuffata statalista Al Comune conviene gestire i servizi e i posti di lavoro L… - Scrittomisto : Come bruciare i fondi Pnrr: asili nido Roma: 1300 nuovi posti coi debiti del Pnrr ma a carissimo prezzo.… -

Ultime Notizie dalla rete : Coi fondi

La Provincia Pavese

...si moltiplicano le iniziative per manifestare contro la guerra ma anche per raccoglieree ...ucraina attinge informazioni figurano diverse scene di giovani militari che in lacrime parlano...... aiuta ragazzi senza averli mai visti prima e chi ha perduto del tutto i contattibambini e ... Una raccoltaper sostenere i minori in Ucraina viene lanciata da AiBi, l'associazione dei bambini,...Intellivision ha interrotto la sua ultima campagna di raccolta fondi per la console Amico, aumentando ancora più campanelli d'allarme sul futuro travagliato della macchina. L'Amico, progettata come un ...A Chinatown gestiva una piramide di società che movimentavano centinaia di milioni. Ma Liangbao Cai ha anche una condanna per tentato omicidio ...