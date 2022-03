Cinema | a Roma l’attesissimo film Voyage of time di Terrence Malick dal 3 marzo al cinema

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Diretto da, prodotto da Brad Pitt, con la voce narrante di Cate BlanchettOF. Il cammino della vita Ailè in programma alTroisi e Cine Detour ll 3debutterà alTroisi diof, primo documentario diretto dal geniale regista(La sottile linea rossa, The Tree of Life), con la voce narrante di Cate Blanchett e prodotto da Brad Pitt. Il, nella sua grandiosa versione integrale per la sala, è distribuito da Double Line in collaborazione con Lo Scrittoio. Ilsarà in programma ...