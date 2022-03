Ciclismo | Parigi-Nizza 2022 | l’analisi del percorso dell’80ª edizione

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Il calendario dell’UCI World Tourentra nel vivo: da domenica 6 marzo a domenica 13 andrà in scena l’80ªdella. La “Corsa del Sole” prevede, anche questa stagione unmisto, dove velocisti, finisseur e scalatori potranno mettersi in mostra.2021: PROGRAMMA E GUIDA TV L’ALBO D’ORO La prima tappa sarà undi 159,2 km a cerchio intorno alla città di Mantes-la-Ville dov’è posta sia la partenza che l’arrivo. Sarà una tappa in prevalenza pianeggiante con 4 côte che potranno però restare nelle gambe dei velocisti puri. Il finale infatti prevede un anello da ripetere due volte con la Côte de Breuil-Bois-Robert (1,2 km al 6%), da dover scollinare due volte nel finale, l’ultima delle quali a 6 chilometri ...

Ciclismo: Strade Bianche (05/03) Tirreno - Adriatico (dal 07 al 14/03) Parigi - Nizza (dal 06 al 13/03) Milano - S…

ORARI, TV E STREAMING - La Parigi-Nizza 2022 sarà trasmessa in diretta tv dai canali Eurosport e RaiSport, con gli appassionati che potranno seguire la corsa anche in diretta streaming grazie a ... Primi imperdibili appuntamenti in Italia. Si inizia il 2 marzo con il Trofeo Laigueglia, il 19 marzo si corre la Milano-Sanremo ... La giornata italiana alla semiclassica belga era iniziata molto bene con il podio di Chiara Consonni e Vittoria Guazzini, seconda e terza nella prova femminile, e si è chiusa in bellezza grazie al cam ...