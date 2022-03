Ciclismo | 7 italiani rischiano lo stipendio | Gazprom-RusVelo bloccata A piedi anche Malucelli | Canola e Piccolo

(Di mercoledì 2 marzo 2022) L’odierno Trofeo Laigueglia 2022 disu strada non vedrà al via la, team russo che, secondo quanto riportato da “Il Secolo XIX“, sarebbe stato privato dello status di squadra riconosciuta dall’Unione Ciclistica Internazionale. L’UCI, quindi, escludendo la, ha appiedato i russi Sergei Chernetskii e Nikolai Cherkasov, gliGiovanni Carboni, Nicola Conci ed Alessandro Fedeli, ed i cechi Michael Kukrle e Mathias Vacek, che erano iscritti alla competizione. Oltre ai tre appena citati, altri quattro ciclistifanno parte del roster della squadra: Matteo, Marco, Andreae Christian Scaroni. Trofeo Laigueglia 2022 oggi: orari, dove vederlo in tv, ...

La squadra GazProm diè stata esclusa sia dal Trofeo Trofeo Laigueglia che dalla prossima Milano - Sanremo in ... Sono esclusi anche i ciclistiche fanno parte della squadra. ...Coinvolto direttamente anche un team del World Tour come Gazprom " RusVelo (tra le sue fila c'è Ilnur Zakarin, oltre ad alcuni atleti), che non potrà quindi gareggiare a livello internazionale a tempo indeterminato. L'UCI cancella inoltre tutte le manifestazioni russe e bielorusse dal Calendario Internazionale 2022 e non ...Tra le ultime Federazioni sportive a pronunciarsi in merito alla spinosa questione delle squadre russe, l'UCI ha sciolto le riserve alla vigilia del Trofeo Laigueglia, prima gara del calendario ...Nuova puntata di Sport2Day – Speciale Ciclismo, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicato al mondo della velocità sulle due ruote. Ospite di Francesca Cazzaniga è Giovan ...