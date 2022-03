Chiamata alle armi per i nati dal ’90 al 2003: la fake news che circola sui social (Di mercoledì 2 marzo 2022) Una Chiamata alle armi per i ragazzi italiani nati tra il 1990 e il 2003 in vista della guerra in Ucraina. E’ la fake news che circola con insistenza sui social e su WhatsApp. Il decreto recherebbe la firma del sottocapo di Stato Maggiore, il generale Carmine Masiello. La falsa Chiamata alle armi “Gli appartenenti alla L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 2 marzo 2022) Unaper i ragazzi italianitra il 1990 e ilin vista della guerra in Ucraina. E’ lachecon insistenza suie su WhatsApp. Il decreto recherebbe la firma del sottocapo di Stato Maggiore, il generale Cne Masiello. La falsa“Gli appartenenti alla L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

mannocchia : la chiamata alle armi dell'Ucraina. ognuno la sua, qui il nostro racconto da un ospedale nel Donbass ucraino. per… - Agenzia_Ansa : Ucraina, la cronaca: dall'attacco alla chiamata alle armi. Alle 4:13 la notizia di esplosioni a Kiev, poi in rapida… - GMannino3 : Certo che la massa melmosa chiamata anche #UE per nascondere le cazzate fatte durante: il #Covid_19 il #Pfizergate… - mrbassetti : RT @sabripillot: Ascolti attonita Mariya, bloccata in un paesino vicino Kharkiv, dove non c'è la sirena a segnalare i bombardamenti ma il r… - umbertofranzoni : @MT_Meli_ Loro sono così, vigliacchi, la colazione che ha votato l'invio di armi all'Ucraina faccia la chiamata vol… -