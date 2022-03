Chi si sta unendo alla “legione internazionale” voluta da Kyiv

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 2 marzo 2022) “Chiunque vuole unirsidifesa dell’Ucraina, dell’Europa e del mondo può venire e combattere fianco a fianco con gli ucraini contro i crimini di guerra russi”, ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in uno dei messaggi con cui sta costruendo la risposta, la fierezza dell’Ucraina contro Vladimir Putin. Questa fierezza è parte di ciò che il presidente russo non ha calcolato, lui che ha sottovalutato molti fattori quando ha deciso di attaccare l’Ucraina e ora si trova di frontepiù grande resistenza diplomatico-militare immaginabile senza volere, per alcuna ragione, essere quello che ha perso. Le prossime giornate saranno decisive e con tutta probabilità violentissime, lo sa anche Zelensky che chiede di unirsi all’Ue, di essere uguale a noi europei, e che chiama a raccolta combattenti da tutto il mondo, visto che i soldati ...