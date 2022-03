Chi l’ha visto?, anticipazioni puntata 2 marzo 2022: gli appelli dall’Ucraina, ultime news (Di mercoledì 2 marzo 2022) Come ogni mercoledì l’appuntamento su Rai 3 è solo uno: quello con Chi l’ha visto?, il programma di approfondimento, che si occupa di segnalazioni e persone scomparse, condotto dalla giornalista Federica Sciarelli. Cosa vedremo stasera a Chi l’ha visto? Questa sera verrà dato spazio agli appelli e alle storie di chi si trova in Italia e cerca notizie di familiari e amici in Ucraina, lì dove è in corso la guerra e dove molte persone sono fuggite per cercare un riparo migliore. Le novità sul caso di Liliana Resinovich e la scomparsa di Chiara Ma non solo. La trasmissione tornerà, con tutti gli aggiornamenti, sul caso di Liliana Resinovich e approfondirà la misteriosa vicenda di Chiara, la donna di Ostia che prima di scomparire era andata a vivere in un albergo dopo che qualcuno le aveva svuotato casa. E ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 2 marzo 2022) Come ogni mercoledì l’appuntamento su Rai 3 è solo uno: quello con Chi?, il programma di approfondimento, che si occupa di segnalazioni e persone scomparse, condotto dalla giornalista Federica Sciarelli. Cosa vedremo stasera a Chi? Questa sera verrà dato spazio aglie alle storie di chi si trova in Italia e cerca notizie di familiari e amici in Ucraina, lì dove è in corso la guerra e dove molte persone sono fuggite per cercare un riparo migliore. Le novità sul caso di Liliana Resinovich e la scomparsa di Chiara Ma non solo. La trasmissione tornerà, con tutti gli aggiornamenti, sul caso di Liliana Resinovich e approfondirà la misteriosa vicenda di Chiara, la donna di Ostia che prima di scomparire era andata a vivere in un albergo dopo che qualcuno le aveva svuotato casa. E ...

