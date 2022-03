Chi l’ha visto? anticipazioni 2 marzo: in cerca di notizie dall’Ucraina (Di mercoledì 2 marzo 2022) Stasera, 2 marzo, alle 21.20 su Rai 3 andrà in onda un nuovo appuntamento con Chi l’ha visto?. La trasmissione condotta da Federica Sciarelli cercherà di aiutare le persone che cercano notizie da parenti e amici che vivono in Ucraina, dopo che il paese ha ricevuto l’attacco serrato da parte del governo russo. Non mancheranno, … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 2 marzo 2022) Stasera, 2, alle 21.20 su Rai 3 andrà in onda un nuovo appuntamento con Chi?. La trasmissione condotta da Federica Sciarelli cercherà di aiutare le persone chenoda parenti e amici che vivono in Ucraina, dopo che il paese ha ricevuto l’attacco serrato da parte del governo russo. Non mancheranno, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

