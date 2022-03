Chi ha vinto LOL 2? Max Angioni potrebbe aver fatto uno spoiler (involontario): ecco per quale motivo (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tra i giovani comici che più stanno spiccando in questa nuova edizione di LOL 2, c’è Max Angioni. Intervistato da Rolling Stone l’ex volto di Zelig potrebbe aver regalato uno spoiler (involontario) sul vincitore dello show di Amazon Prime Video. Chi ha vinto LOL 2? Max Angioni potrebbe aver fatto uno spoiler… Quando ho messo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tra i giovani comici che più stanno spiccando in questa nuova edizione di LOL 2, c’è Max. Intervistato da Rolling Stone l’ex volto di Zeligregalato uno) sul vincitore dello show di Amazon Prime Video. Chi haLOL 2? Maxuno… Quando ho messo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Chi ha vinto LOL 2? Max Angioni potrebbe aver fatto uno spoiler (involontario): ecco per quale motivo - Azzurra826 : Solo i polli credono che tutto quello 'organizzato' da anni in ???? non verrà fatto in Europa. Hanno mercificato le… - nadia_scattolin : @espressonline @ritarapis Cosa e' che ha vinto ? Portera' al massacro il suo popolo e noi ne saremo coinvolti grazi… - Jane76280957 : @jess21vip114 Se fosse rimasto avrebbe vinto a mani basse!! Anche chi gli è andato contro dopo la questione Belli h… - gmlegnino : @DarioNardella @GBatistutaOK Chi quello che ha vinto solo quando è andato via ? -