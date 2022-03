Chi è Olena Zelenska, la moglie del presidente ucraino che non ha abbandonato il Paese in guerra (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sui social rende omaggio alle “donne incredibili, volto della resistenza ucraina”, e assicura che “ci sarà la vittoria”. Olena Zelenska, moglie del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, usa il suo seguito su Instagram per rassicurare la popolazione. Nata a Kryvyj Rih nel 1978, Zelenska è architetta e scrittrice. Ha studiato alla Facoltà di Ingegneria Civile della Kryvyi Rih National University, ed è diventata sceneggiatrice e autrice per Studio Quarter 95, un’emittente televisiva statale. Anche lei è nel mirino di Putin: “Sono Olena Zelenska, sono la moglie del presidente ucraino Volodmymr Zelensky. Ci siamo sposati nel 2003. Nel 2004 è nata nostra figlia Oleksandra. Nel 2013 è nato nostro figlio ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sui social rende omaggio alle “donne incredibili, volto della resistenza ucraina”, e assicura che “ci sarà la vittoria”.delVolodymyr Zelenskyy, usa il suo seguito su Instagram per rassicurare la popolazione. Nata a Kryvyj Rih nel 1978,è architetta e scrittrice. Ha studiato alla Facoltà di Ingegneria Civile della Kryvyi Rih National University, ed è diventata sceneggiatrice e autrice per Studio Quarter 95, un’emittente televisiva statale. Anche lei è nel mirino di Putin: “Sono, sono ladelVolodmymr Zelensky. Ci siamo sposati nel 2003. Nel 2004 è nata nostra figlia Oleksandra. Nel 2013 è nato nostro figlio ...

